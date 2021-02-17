Россиянам назвали допустимую дозу кофе в день

В день можно выпивать от одной до четырех чашек кофе. Такую дозу назвала нутрициолог Вероника Хованская. Об этом пишет РИА Новости.

При этом она отметила, что под чашкой подразумевается 100 миллилитров. «Умеренное потребление кофеина, от одной до четырех чашек кофе в день, помогает сосредоточиться и улучшает умственную активность», — отметила Хованская.

Кроме того, по ее словам, в различные протоколы питания отлично вписывается молотый свежезаваренный кофе. Особенно это касается диет, направленных на снижение веса.

Ранее ученые Базельского университета выяснили, что регулярное употребление кофеина изменяет серое вещество мозга, однако при этом эффект остается временным. В исследовании приняла участие группа из 20 здоровых людей, которые ежедневно пьют кофе. Экспериментаторы дали им таблетки кофеина (или плацебо) на два 10-дневных периода. В конце каждого периода оценивался объем серого вещества испытуемых. Несмотря на то что сон в обеих группах был одинаковый, у участников, которые получали плацебо, объем серого вещества мозга был выше, чем у тех, кто употреблял кофеин.