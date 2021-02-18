Россия назвала угрозой миру учения США в Черном море

Учения шестого флота Военно-морских сил США в Черном море — угроза миру и стабильности. Так их назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве, передает РИА Новости.

«Такое впечатление, что американскому шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря», — приводит агентство слова дипломата.

Захарова подчеркнула, что учения носят антироссийский характер.

1 февраля стало известно, что украинская катерная группа совместно с морской авиацией провела в Черном море первые в новом году учения с участием судов ВМС США.

Ранее посол России в Иране Леван Джагарян заявил о том, что в середине февраля текущего года в Индийском океане пройдут трехсторонние военно-морские учения. В ходе них будут отработаны взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.