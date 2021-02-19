Сын Хью Гранта «вонзил» в себя шариковую ручку из-за математики

Сын британского актера Хью Гранта «вонзил» в себя шариковую ручку из-за математики. Об этом сообщает издание The Mirror.

Артист рассказал об инциденте, когда его сын расстроился из-за того, что не смог решить математическую задачу. Тогда он «зарезал себя» на глазах у репетитора во время урока.

60-летний актер поведал, что увез семью в Турцию, чтобы они могли быть рядом с ним, пока он снимает новый фильм в этой стране. Там же его сыну пришлось заниматься на дому. Во время одного из таких уроков он «вонзил» в себя шариковую ручку.

«Мой сын ударил себя по лицу ручкой перед репетитором, потому что он не мог решить арифметическую задачу», — рассказал в одном из интервью британский актер, уточнив, что наследник не травмировал себя.

Несмотря на проблемы ребенка с домашним обучением, Грант отметил, что он хорошо проводит время с семьей на самоизоляции в Турции, в то время как его коллегам приходится трудиться в пасмурной Великобритании.