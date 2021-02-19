Инспектор ФСИН подружился с арестантом и отпускал его погулять

Завьяловский районный суд вынес приговор бывшему начальнику местной уголовно-исполнительной инспекции ФСИН, который подружился с арестантом и отпускал его погулять в любое время. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Удмуртия.

Инспектора признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. С учетом его раскаяния, явки с повинной, наличия малолетнего ребенка суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

По данным следствия, фсиновец в апреле и июне 2020 года внес изменения в электронную систему мониторинга подконтрольных лиц, предоставив тем самым мужчине, находящемуся под домашним арестом, возможность уходить из дома в любое время.

На суде обвиняемый заявил, что совершил преступление ради дружбы.