Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские военные четыре раза нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) около 20 мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецка в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Наблюдатели отметили, что помимо минометных обстрелов Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили гранатометы и стрелковое оружие. Сведений о раненых и погибших среди ополчения или мирных жителей не поступало.

По данным Telegram-канала WarGonzo, который принадлежит российскому военному корреспонденту Семену Пегову, огонь силовиков пришелся по городу Горловка. Утверждается, что военнослужащие ДНР нанесли ответный удар по позициям ВСУ и подавили огневые точки противника.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.

7 февраля первый президент Украины и глава делегации Киева в ТКГ по урегулированию конфликта Леонид Кравчук призвал ВСУ «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». Дипломат предупредил, что в противном случае уступки Киева в Донбассе будут восприниматься как признак слабости.