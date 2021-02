Новое откровенное коктейльное платье бренда сочли подходящим только для спальни

Чересчур откровенный дизайн нового наряда популярного бренда Fashion Nova вызвал споры среди покупателей. Соответствующие комментарии появились под постом в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о коричневом коктейльном мини-платье с длинным рукавом Back It Up Lace Up Mini Dress стоимостью 26 фунтов стерлингов (2600 рублей). На размещенном в сети рекламном кадре видно, что оно оформлено широким разрезом со шнуровкой, частично обнажающим грудь, талию и бедро модели.

Покупатели сочли описанный наряд неприличным и высказали свое недоумение в комментариях под публикацией. «Я никогда это не надену! Это не для меня», «Я бы надела такое только в спальне с мужчиной», «Я бы носила это только дома. Для своего мужа», — возмущались они.

Однако другие подписчики восхитились платьем. «Я влюблена в этот наряд», «Я недавно купила его, оно очень хорошо на мне сидит. Люблю его», «Это очень мило», «Я хочу себе такое», «Я обожаю эту марку за их наряды», — писали юзеры.

Ранее в феврале чересчур откровенный дизайн нового наряда на сайте популярного бренда Pretty Little Thing спровоцировалкритику в сети. Речь идет о мини-платье бежевого цвета, которое оформлено оголяющими тело вырезами в области бедер: отделенные друг от друга части изделия соединены между собой черной шнуровкой. Стоимость вещи на сайте компании составляет 20 фунтов стерлингов (2045 рублей).