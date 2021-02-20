Обнаружены признаки неизвестной глобальной катастрофы

Австралийские ученые обнаружили признаки того, что перемена магнитных полюсов Земли 42 тысячи лет назад вызвала ранее неизвестные катастрофические изменения климата, которые, в свою очередь, привели к массовому вымиранию. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи назвали это событие «переходным геомагнитным событием Адамса» в честь писателя-фантаста Дугласа Адамса, автора романа «Автостопом по Галактике». Оно было вызвано смещением магнитных полюсов Земли и изменениями солнечной активности. Его удалось датировать по остаткам деревьев новозеландских каури (агатиса южного), которые запечатлели в своих годичных кольцах всплеск уровня радиоуглерода в атмосфере, вызванный коллапсом магнитного поля Земли.

Ученые также обнаружили, что рост ледяных щитов и ледников в Северной Америке и глобальные изменения в ветрах и тропических штормах совпадают с событием Адамса. В это же время массовое вымирание коснулось мегафауны (крупных животных) Австралии и Тасмании, когда среда обитания стала более засушливой. Авторы работы также связывают глобальные перемены климата с исчезновением неандертальцев.

Во время события магнитное поле Земли практически полностью исчезло, при этом Солнце вступило в фазу минимума солнечной активности, что одновременно усиливает воздействие космических лучей. В результате усилилась ионизация внешних слоев атмосферы, в нижних широтах стали чаще возникать полярные сияния. Возможно, перемены заставили людей искать убежища в пещерах, что и стало толчком к развитию наскальной живописи.