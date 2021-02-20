Стало известно о богатствах умершего в тюрьме продюсера-убийцы Фила Спектора

Осужденный за убийство и умерший в тюрьме продюсер Фил Спектор оставил наследникам множество богатств, включая драгоценности, часы, кольца и подарки от знаменитостей. Об этом сообщает TMZ.
В частности, у продюсера были найдены электрогитары, принадлежавшие бывшему участнику группы The Beatles Джону Леннону, записка от вдовы Леннона Йоко Оно и бриллиантовые запонки, подаренные Спектору певцом Элвисом Пресли.
Отмечается, что наследство Спектора перейдет его дочери Николь. О том, собирается ли родственница продюсера выставлять подарки знаменитостей на аукцион, пока неизвестно.
Фил Спектор считается легендарной фигурой в музыкальной индустрии, изобретателем ряда техник звукозаписи и аранжировки, получившей название «стена звука». Он продюсировал группы The Crystals, Bob B. Soxx & the Blue Jeans и The Ronettes, а также сотрудничал с такими исполнителями, как Джордж Харрисон, Джон Леннон, Йоко Оно, Леонард Коэн, а также Айк и Тина Тернеры. С 2009 года Спектор отбывал тюремный срок за убийство 40-летней актрисы и фотомодели Ланы Кларксон. Он скончался 16 января 2021-го в возрасте 81 года. Причиной смерти стали осложнения, связанные с коронавирусом.