Роднина ответила назвавшим российских биатлонистов мошенниками норвежцам

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина ответила назвавшим российских биатлонистов мошенниками норвежским журналистам. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина посчитала недопустимыми подобные высказывания, однако отметила, что российская сторона сама дошла до подобного положения. Она обратила внимание на то, что с 2016 года в России действует закон о привлечении к уголовной ответственности тех, кто склоняет к употреблению допинга, однако он используется очень редко. «Санкции идут по всем фронтам. Но иногда самим не надо подставляться», — подытожила депутат.

22 февраля норвежский журналист Эстен Сетер назвал российских биатлонистов мошенниками, обратив внимание на то, что последние неудачи команды показывают очищение спорта. По мнению журналиста, раньше россияне побеждали благодаря допингу, однако теперь жесткий контроль не позволяет им принимать запрещенные препараты.

На завершившемся в словенской Поклюке чемпионате мира российские биатлонисты завоевали одну медаль: 20 февраля мужская команда заняла третье место в эстафете.

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