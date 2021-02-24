Запад призвали отказаться от двойных стандартов из-за Навального

Странам Запада стоит закончить практику двойных стандартов, которые видны в ситуации с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным. Такое мнение выразил политолог и исследователь в Оксфордском университете Самюэль Рамани в колонке для «Газеты.Ru».

По словам Рамани, решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Навального — яркий пример двойных стандартов. Требование освободить его из тюрьмы противоречит практикам и принципам самого суда, а также «стало опасным как для юридической практики, так и для международной системы», указывает эксперт.

Политолог объяснил, что ранее ЕСПЧ отказался применять аналогичные меры к украинским гражданам Надежде Савченко и Олегу Сенцову, хотя существовала реальная угроза для их жизни из-за голодовок. «ЕСПЧ из правозащитного механизма превращается в инструмент политического давления, что создает опасные прецеденты», — отмечает Рамани.

Эксперт считает, что в основе подобной политизации лежит желание нового президента США Джо Байдена перезагрузить отношения с Евросоюзом. При этом фигура Навального подходит и для того, чтобы подчеркнуть антироссийскую направленность американской внешней политики. «Дело должно обозначить, что США остаются лидером в международных отношениях, могут влиять на институты и даже на решения ЕСПЧ, а также имеют право продолжать вмешиваться в дела других государств», — пишет он.

В то же время попытки дестабилизировать ситуацию в России и давление на страну приведут лишь к обратному эффекту, уверен Рамани. По его словам, «Москва станет еще жестче» и усилит ответную антизападную риторику.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком решение ЕС о расширении санкционного списка по делу Навального. 22 февраля стало известно, что Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против лиц, связанных с осуждением Навального.

В начале февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Его обвинили в 60 нарушениях и назначили наказание в 3,5 года в колонии. С учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу, в колонии он пробудет 2 года 8 месяцев.

После этого ЕСПЧ потребовал освободить Навального из-под стражи. Обращение подавали 20 января, еще до замены условного срока на реальный. Его сформулировали на основе 39-го правила регламента Европейского суда, согласно которому обеспечительные меры — это запрет государству действий, которые могут нанести существенный ущерб жизни и здоровью заявителя, либо указание государству на необходимость предпринять что-то во избежание такого ущерба.