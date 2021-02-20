Россия попросила ЕСПЧ пересмотреть требование об освобождении Навального

Минюст России направил запрос в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о пересмотре требования освободить учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская сторона также заявила о неприемлемости жалобы адвокатов, потребовавших освободить Навального после решения Страсбургского суда.

Ранее Мосгорсуд признал ходатайство адвокатов Навального о его освобождении из СИЗО в качестве обеспечительной меры по решению ЕСПЧ одним из доводов защиты подсудимого.

В начале февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

После этого ЕСПЧ потребовал освободить Навального из-под стражи. Обращение подавали 20 января, еще до замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его сформулировали на основе 39-го правила регламента Европейского суда, согласно которому обеспечительные меры — это запрет государству действий, которые могут нанести существенный ущерб жизни и здоровью заявителя, либо указание государству на необходимость предпринять что-то во избежание такого ущерба.