Названа причина смерти актера Дмитрия Писаренко

Вдова актера Дмитрия Писаренко Лариса Бережная назвала причину его смерти. В своем Facebook-аккаунте она рассказала, что у супруга были проблемы с сердцем.

«У нас в семье случилось горе: Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце. С трудом нашла силы об этом написать... Все заботы о похоронах легли на плечи моего старшего сына, у которого на руках маленькая дочка», — написала Бережная. Она добавила, что о времени и месте для прощания с артистом сообщит позднее.

О том, что 61-летний актер ушел из жизни, стало известно ранее в среду. Его нашли мертвым в московской квартире.

Позднее в правоохранительных органах рассказали, что тело Писаренко лежало в квартире не менее трех суток. Соседи жаловались, что до них доносится неприятный запах.

Дмитрий Писаренко работал в Малом театре, Новом драмтеатре и «Школе современной пьесы». Кроме того, он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Господин Великий Новгород», «Михайло Ломоносов», «Берег его жизни», «Царь Иван Грозный» и «Соучастие в убийстве».