Врач объяснила опасность диеты умершей российской писательницы

При «сухой диете», которой придерживалась найденная мертвой в арендованной квартире российская писательница Аделина Шелдон, в организм не поступает нужная пища и вода, что может привести к летальному исходу. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Специалист объяснила, что при сухом голодании, когда человек отказывается от воды и еды на определенный срок, организм более интенсивно расходует жиры, чем при обычном голодании. При этом и обезвоживание наступает достаточно быстро — человек может жить без воды трое суток, а затем ему грозит смерть.

Дианова подчеркнула, что практиковать такой вид голодания противопоказано при мочекаменной болезни, камнях в желчном пузыре, а также при любых заболеваниях, связанных со свертываемостью крови и нарушением сердечного ритма. Чтобы такое голодание было безопасно для организма, здоровье человека должно быть идеальным, подытожила врач.

Ранее сообщалось, что 20-летняя Шелдон была найдена мертвой в арендованной квартире в Москве. По данным экспертизы, она несколько дней ничего не ела.

Впоследствии хозяин квартиры рассказал «Московскому комсомольцу», что девушка несколько дней не выходила на связь. Когда мужчина решил ее проверить, обнаружилось, что писательница умерла несколько дней назад. В личном дневнике Шелдон на протяжении последнего года писала, что придерживается сухого голодания.