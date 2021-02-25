Пашинян пообещал сотрудничать с Россией по вопросу реформирования армии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал тесно сотрудничать с Россией по вопросу реформирования армии, передает ТАСС.

Пашинян на заседании правительства сообщил, что 25 февраля подпишет решение о создании рабочей группы во главе с министром обороны для разработки концепции и сроков по реформированию вооруженных сил.

«Я хочу особо подчеркнуть, что в этом направлении мы намерены тесно сотрудничать с основным стратегическим союзником в области безопасности — Российской Федерацией», — сказал премьер.

Ранее все военное руководство Армении потребовало отставки Пашиняна. Премьер назвал это попыткой военного переворота, отправил в отставку начальника Генштаба и призвал своих сторонников на площадь.

Митинги с требованием отставки Пашиняна продолжаются в Армении с ноября 2020 года. Противники премьера обвиняют его в поражении от Азербайджана в военном конфликте в Нагорном Карабахе.