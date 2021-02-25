В Раду внесли законопроект о наказании за отрицание агрессии против Украины

Группа депутатов от правящей украинской партии «Слуга народа» внесла в Верховную Раду два законопроекта о наказании за коллаборационизм, пишет «Страна.ua».

Первый законопроект о «коллаборационистской деятельности» предусматривает ответственность для лиц, сотрудничавших с Россией, самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и властями Крыма. К подобной деятельности отнесли и публичное отрицание «вооруженной агрессии против Украины», поддержку действий России, властей Донбасса и Крыма.

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За «добровольное занятие гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на временно оккупированной территории» предлагается лишать права занимать определенные должности на 10-15 лет.

То же наказание, но с конфискацией имущества прописано за «пропаганду в учебных заведениях» и действия, «направленные на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора». Как пишет издание, под эту норму подпадают все учителя в Крыму, ДНР и ЛНР.

Тюремное заключение на 3-5 лет грозит лицам, занявшим выборные должности на неподконтрольных Киеву территориях или помогавшим в организации местных выборов.

Лишать свободы на 5-10 лет предлагается за участие в «мероприятиях политического характера» либо «информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором или его оккупационной администрацией», которые были направлены на предотвращение ответственности за агрессию против Украины.

Еще один внесенный законопроект «устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований», которые сотрудничали с Россией или властями неподконтрольных Киеву территорий. Речь может идти о запрете УПЦ МП и лишении ее основных святынь, отмечает «Страна.ua».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал принятие пакета законов для переходного периода, в том числе об амнистии. Она коснется украинских граждан, «на чьих руках нет крови и которые сейчас сами фактически находятся в заложниках у оккупантов».