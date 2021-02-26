Россиянин заказал перелет частным самолетом на Кубани и попался ФСБ

Россиянин заказал нелегальный перелет частным самолетом на Кубани за 200 тысяч рублей и попался ФСБ в момент передачи денег перевозчику за услугу. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета.

В среду, 24 февраля, мужчина, чье имя не раскрывается, увидел размещенное в сети объявление о перевозке пассажиров частным самолетом. Турист заказал перелет по маршруту аэродром «Азимут» Краснодарского края — аэродром в поселке Пешково Ростовской области за 200 тысяч рублей. Половина суммы, 100 тысяч рублей, была переведена перевозчику в качестве предоплаты.

Как сообщает следствие, организованная услуга была нелегальной — капитан воздушного судна не имел допуска к выполнению полетов, на борту не было судовых документов и пассажирских кресел, оборудованных ремнем безопасности.

Через два дня, 26 февраля, россиянин прибыл на аэродром «Азимут», однако улететь ему не удалось — сразу же после передачи оставшейся суммы он и перевозчик были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в настоящее время продолжается сбор доказательств по уголовному делу и выявление лиц, причастных к преступлению.

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