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Российский дипломат рассказал о карантине в Северной Корее

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Фото: Jon Chol Jin / AP

В Северной Корее строго соблюдается масочный режим, но как таковой локдаун из-за коронавируса власти не вводили. Такими деталями карантина в одной из самых закрытых стран мира поделился третий секретарь российского посольства Владислав Сорокин, вернувшийся из КНДР на дрезине, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат пояснил, что в Северной Корее ношение масок стало обязательным еще с конца января 2020 года. Сорокин отметил, что дипломаты сомневались, будут ли строго соблюдаться предписания правительства и в сельской местности, но во время поездки к границе они убедились в обратном. «Мы проехали по стране, из окна поезда смотрели — даже одинокие прохожие, крестьяне северокорейские все были в масках. [Ceверная Корея], наверно, действительно уникальная страна, где каждый человек в маске и не только в помещении, но и на улице», — отметил он.

Дипломат объяснил столь строгое соблюдение мер самосознательностью и высокой степенью самоорганизованности жителей страны. «Каким бы строгим ни было государство, теоретически, оно одно не может всех заставить поголовно носить маски. К каждому солдата не приставишь», — пояснил он.

Сорокин также рассказал, что на входе в любое здание и общественный транспорт стоят специально обученные люди, которые обрабатывают всем входящим руки спиртовым раствором и измеряют их температуру. «В какой-то момент рестораны стали работать до девяти вечера, но такого, что полный локдаун, нет», — поделился дипломат.

О «путешествии» дипломатов стало известно вечером 25 февраля. Россияне не смогли покинуть территорию соседней страны обычным путем, поскольку пассажирское сообщение между Россией и КНДР было прервано из-за пандемии коронавируса. В результате россияне добирались до приграничного района общественным транспортом, но пересечь разделяющую страны реку Туманная по железнодорожному мосту им пришлось на несамоходной дрезине.

В декабре сообщалось, что Северная Корея усилила меры против коронавируса, который, согласно официальным сообщениям, туда еще не проник. В частности, среди населения расширили пропаганду «по установлению атмосферы бдительности», а также усилили меры дезинфекции в общественных местах. ЦТАК утверждает, что власти страны относятся к пандемии серьезно.

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