Россиянин остался без помощи врачей после удаления желудка и начал гнить заживо

Житель города Краснотурьинск Свердловской области Дмитрий Курдюков остался без помощи врачей после удаления желудка — его отправили домой после операции и не принимают обратно в больницу. Об этом журналистка Наталья Калинина сообщила на своей странице в Facebook.

Калинина рассказала, что Курдюков находится дома два месяца. В его туловище установлены трубки, «из которых постоянно что-то льется, за которыми надо ухаживать», этим занимается супруга Курдюкова Татьяна, которая вместе с этим ухаживает за тремя их детьми. Дома в организме мужчины начался процесс гниения заживо, в помещении стоит сильный характерный запах.

«Медицинского наблюдения за таким пациентом нет. Иногда смотрит хирург — за деньги. Специального питания нет. В нашей больнице оформили парню инвалидность — 2 группа. Таня говорит, что в программе индивидуальной реабилитации ничего, кроме каких-то салфеток и детского крема, не прописано», — написала Калинина.

В разговоре с «Лентой.ру» жена Курдюкова заявила, что в ноябре 2019 года Дмитрию поставили неверный диагноз — алкогольный панкреатит. «Заболел живот, вызвали скорую. У него спросили, что делал вечером? Он сказал "выпил". И поставили диагноз панкреатит. А на самом деле у него был разрыв диафрагмы», — сказала она.

Из медицинских документов (есть в распоряжении «Ленты.ру») следует, что 10 ноября 2019 года Дмитрию в Краснотурьинске провели «субтотальную проксимальную резекцию желудка». По словам супруги, медики не объяснили, какую именно часть желудка удалили: «Сначала говорили, одну треть, потом, что вообще его нет. То культя какая-то осталась», — сказала она.

19 ноября Дмитрия перевели в Свердловскую областную клиническую больницу №1 в Екатеринбурге, там он пролежал два месяца. У него возникли перитонит и сепсис, пришлось провести более 10 санаций брюшной полости, отметила собеседница «Ленты.ру».

В январе 2020 Дмитрия отправили домой, сказав вернуться в марте, но из-за коронавируса не приняли. «В нашей больнице его не лечили. 8 месяцев он лежал дома. Я искала больницы для него. Откликнулись врачи с Тюмени. Привезли мы его туда уже без крови», — рассказывает супруга. По ее словам, тюменские медики влили ему сразу пять литров крови и начали подготовку к операции, но она не произошла, потому что, по словам женщины, в его теле образовалось слишком много гноя и органы атрофировались.

Дмитрий провел в больнице три месяца, после чего его выписали. «Он дома в тяжелом состоянии. Врачи наши такого диагноза не знают. Помочь не могут ничем», — рассказала женщина. Она добавила, что 9 марта Дмитрия повезут в Тюмень — семье удалось получить направление.