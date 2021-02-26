Названа возможная причина взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

Возможной причиной взрыва в кафе в Нижнем Новгороде могла стать неисправность газового оборудования. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

«Пока рассматривается версия неисправности газового оборудования и произошедшей из-за этого утечки газа», — заявил собеседник агентства.

Взрыв произошел 26 февраля на цокольном этаже здания, в котором расположен суши-бар. В результате на первом этаже 12-этажного двухподъездного кирпичного жилого дома произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, частично обрушились конструкции.

Пострадал один человек, еще двое сотрудников кафе могут оставаться под завалами. В региональном правительстве уточнили, что взрыв произошел в пристройке к зданию.