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Кремль отреагировал на авиаудар США по Сирии

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Кремль внимательно следит за ситуацией с нанесением США авиаудара по Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его реакцию приводит ТАСС в пятницу, 26 февраля.

«Очень внимательно мониторим ситуацию. Находимся в контакте с сирийскими коллегами», — сообщил Песков.

На вопрос о том, информировали ли власти США российских коллег об ударе, Песков напомнил, что контакты осуществляются по линии военных.

Ранее в пятницу Пентагон подтвердил удар американских военных по территории Сирии. Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден. В результате погибли не менее 17 человек.

Целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В ведомстве пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.

В Совете Федерации заявили, что последствием действий военных может стать эскалация военного противостояния в регионе. В МИД РФ, в свою очередь, осудили авиаудар и призвали Вашингтон уважать сирийский суверенитет.

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