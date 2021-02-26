Песков не увидел угрозы соглашению по Карабаху из-за ситуации в Армении

Кремль пока не видит угрозы для договоренностей по Нагорному Карабаху из-за ситуации в Армении, где конфликтуют военное руководство и премьер-министр Никол Пашинян. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, события в Армении пока не влияют на реализацию договоренностей. «Несмотря на события в Армении, очень важно идти по пути имплементации договоренностей, которые были достигнуты», — подчеркнул он.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Ереване.

Накануне в Армении начались массовые акции противников и сторонников премьер-министра страны Никола Пашиняна, после того как Вооруженные силы страны потребовали его отставки. Пашинян расценил заявление Генштаба как попытку военного переворота, и уволил начальника Генерального штаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна.

Между тем президент Армении Армен Саркисян занял нейтралитет между Пашиняном и военными.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Карабахе, когда было подписано соглашение между Баку, Ереваном и Москвой о прекращении огня. Согласно соглашению, воюющие стороны остались на занятых позициях, под контроль Баку перешли еще три района непризнанной Нагорного-Карабахской республики. Оппозиционные силы Армении обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны.