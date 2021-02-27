В Черном море начались учения НАТО

В черноморском порту Констанца стартовали международные учения НАТО «Посейдон-21». Об этом сообщается на официальном сайте Генштаба ВМС Румынии.

Согласно пресс-релизу, учения начались 26 февраля и продлятся до 6 марта. В них примут участие более 700 иностранных военнослужащих. Запланированные учения, в которых объединены силы из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции, пройдут на море, суше и в воздухе.

В заявлении говорится, что «Посейдон-21» — это учения высокой степени сложности, нацеленные на оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования Североатлантического союза. Участники отработают сценарии по борьбе с подводными угрозами, включая гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств.

Военнослужащих обучат бороться против авиации, кораблей и подводных лодок противника, буксировать поврежденные суда, делать заправку топливом на воде и оказывать первую помощь. В числе прочего, Минобороны и МВД Румынии отработают совместные действия при взрыве гидротехнического сооружения.

В июне прошлого года в Балтийском море состоялись международные учения Baltops, в которых приняли участие представители 19 стран НАТО. Учения продлились с 7 по 16 июня.