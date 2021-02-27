«Роскосмос» показал фото гигантских смерчей на Марсе

Представители государственной корпорации «Роскосмос» показали гигантские смерчи на Марсе. Соответствующие фотографии появились в субботу, 27 февраля, на официальном сайте компании.

«Роскосмос» продемонстрировал два снимка, сделанные с разницей в 45 секунд 27 февраля 2019 года камерой CaSSIS на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016. На кадрах видно два движущихся пылевых вихря на поверхности Марса.

«Яркие пятна двигаются по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Марса, оставляя после себя темную полосу, — пояснили представители «Роскосмоса». — Также видны движущиеся тени двух пылевых столбов. Вихрь в левой части кадра движется со скоростью около 4 метров в секунду, правый вихрь — со скоростью 8 метров в секунду».

Марсианские смерчи формируются также, как и на Земле. Когда поверхность становится горячее воздуха над ней, потоки горячего воздуха перемещаются в более холодном и плотном воздухе, создавая восходящее течение. При этом холодный воздух опускается и создает вертикальную циркуляцию. В результате горизонтального порыва ветра этот поток раскручивается и, набрав достаточную скорость, втягивает пыль и переносит ее по поверхности.

Компания подчеркивает, что изучение смерчей на Марсе крайне важно для того, чтобы понять, как они могли влиять на климат на планете с течением времени.

Ранее «Роскосмос» опубликовал цветное фото малого марсианского кратера. Согласно информации на сайте госкорпорации, снимок сделан 19 октября 2020 года камерой CaSSIS, установленной на борту аппарата Trace Gas Orbiter.