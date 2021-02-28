В Армении прокомментировали сообщения о проникновении в страну турецких военных

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении прокомментировала сообщения о проникновении в страну группы турецких военных. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что распространяемая в СМИ информация о том, что спецгруппа из 13 военных, состоящая из представителей турецкой армии и военной разведки, проникла в Армению через границу с Грузией, не соответствует действительности. Представители СНБ призвали граждан проявлять бдительность и не поддаваться подобной дезинформации.

Отмечается, что, по информации ряда СМИ, целью проникновения турецких военных было якобы принять участие в ликвидации начальника генерального штаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна и других генералов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен снова потребовать отставки главы Генштаба Вооруженных сил страны.

27 февраля президент Армении Армен Саркисян отказался увольнять Гаспаряна и вернул соответствующий указ Пашиняну с возражениями. При этом Саркисян отметил, что не поддерживает ни одну из политических сил, а указ об увольнении Гаспаряна противоречит конституции.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Вскоре появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав еще раз потребовал от Пашиняна уйти в отставку. На фоне этого Пашинян издал указ об увольнении Гаспаряна с поста начальника Генштаба, но президент Саркисян сначала не утвердил и не отверг это решение.