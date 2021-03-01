Норвежский тренер назвал неприемлемым поведение Большунова после финиша гонки ЧМ

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен назвал неприемлемым поведение россиянина Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Его слова приводит NRK.

Монсе посчитал, что Большунов должен был подойти к партнеру по команде Глебу Ретивых. «В Норвегии так не поступают. Это настолько нереально, что я даже не могу представить, к каким последствиям это могло бы привести», — добавил тренер.

Командный спринт прошел 28 февраля. Большунов и Ретивых заняли третье место. Золото досталось норвежцам Йоханнесу Клебо и Эрику Вальнесу. Второй результат показали финские спортсмены Йони Маки и Ристоматти Хакола. После финиша Большунов заявил, что его очень расстроили итоги гонки, так как у россиян были реальные шансы на победу.

Чемпионат мира продлится до 7 марта. Отечественные атлеты выступают под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Также на церемонии награждения россиян не может звучать национальный гимн.