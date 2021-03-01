В Польше объяснили свое чувство превосходства над украинцами

Поляки компенсируют свой комплекс неполноценности перед западной культурой чувством превосходства над украинцами. Такое мнение изданию Gazeta.ua высказала преподаватель Варшавского университета, польская исследовательница в области украиноведения Оля Гнатюк.

По ее словам, украинцы считают Польшу одной из самых привлекательных стран, а поляков — самым дружелюбным народом. Однако в сознании поляков Украина и украинцы находятся «скорее внизу списка», и пренебрежение к восточному соседу следует с давних времен.

Гнатюк отметила, что были периоды, когда между Киевом и Варшавой складывались хорошие отношения. Например, пока Польша стремилась в ЕС, перед ней стояла задача «иметь ноль проблем с соседями», тогда как Киеву был необходим союзник против России. Однако Варшава своей цели достигла в 2004 году, а российско-украинские отношения стали еще хуже.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину и Польшу мечтают поссорить «немало недругов». «Украина и Польша не могут сосуществовать иначе как в мире, согласии, дружбе и взаимоуважении. Должны всегда помнить, что поссорить Украину и Польшу мечтают многие наши недруги. И всем им можем сказать только одно: не дождетесь», — подчеркнул Зеленский. По его мнению, между Украиной и Польшей вообще не может быть никаких споров, кроме одного — в каких украинских и польских городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу.

Отношения Киева и Варшавы обострились после принятия в Польше закона, который ввел уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством и считает его направленным против украинцев.