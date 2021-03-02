Бывший глава ЦРУ заявил о стыде за белых мужчин

Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан заявил о своем стыде за белых мужчин. Таким образом он раскритиковал Республиканскую партию страны в эфире канала MSNBC. Ролик из передачи, в которой высказался Бреннан, разместил у себя в Twitter журналист Дэниел Чейтин.

Экс-директор ЦРУ дал комментарий на тему того, действительно ли республиканцы заботятся о здоровье и сохранности сотрудников правоохранительных органов.

«Мне все больше стыдно быть белым мужчиной в эти дни, когда я вижу, что говорят другие белые мужчины», — сказал Бреннан. Он пояснил, что имеет в ввиду в первую очередь членов Республиканской партии. По его мнению, за редкими исключениями, никто из представителей этой партии в Конгрессе США «не ценит правду, честность и прямоту». «Они продолжают подвергать страну газлайтингу (то есть убеждать кого-то в его собственном безумии — прим. «Ленты.ру»), как это ранее делал Дональд Трамп», — добавил Бреннан.

Бреннан известен как противник бывшего президента США: к примеру, в 2018 году после его встречи с президентом России Владимиром Путиным он назвал поведение американского лидера «предательством» и заявил, что тот находится «на крючке» у российского коллеги.