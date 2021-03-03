Молодого человека парализовало ниже шеи из-за последствий COVID-19

В США медбрата парализовало из-за болезни, развившейся из-за последствий COVID-19. Об этом сообщает WTVT.

В июле 2020 года 25-летний Десмон Сильва (Desmon Silva) обедал в ресторане с девушкой. Неожиданно у него заболела шея, затем он перестал чувствовать руки. К тому времени, когда его доставили в больницу, он был без сознания. Молодого человека отправили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи выяснили, что Сильва парализован ниже шеи из-за острого рассеянного энцефаломиелита. Развитию болезни способствовал COVID-19, перенесенный им двумя месяцами ранее и ослабивший его иммунную систему.

Сильва провел восемь месяцев в бостонской больнице. В начале марта он вернулся домой во Флориду. Его родственники пытаются собрать 200 тысяч долларов на его лечение при помощи краудфандингового сервиса GoFundMe.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Херн-Бэй, графство Кент, рассказала, что ее отец принял симптомы COVID-19 за расстройство желудка и умер во сне. Он и его жена не знали, что заразились коронавирусом, поскольку не испытывали распространенные симптомы.