Стало известно о пьянстве и грубых выходках главного врача Трампа

Депутат палаты представителей США от Республиканской партии Ронни Джексон пил алкоголь и принимал снотворное на рабочем месте, а также допускал грубые и оскорбительные выходки в отношении коллег, когда занимал должность главного врача Белого дома. Об этих обвинениях в его адрес сообщает Axios.

О нарушениях со стороны Джексона говорится в докладе специального инспектора Пентагона. Исследуя период работы Джексона на этой должности — он занимал ее в период президентства Дональда Трампа и Барака Обамы — инспектор провел разговоры с 78 свидетелями.

По информации от источников и из официальных документов, Джексон был известен как человек, склонный кричать на подчиненных, обзывать и унижать их. Во время президентских визитов, на которых он присутствовал, он, нарушая протокол, выпивал и принимал снотворное для долгих перелетов.

Сам Джексон отвергает все обвинения. Он считает, что стал жертвой «политического заказа» из-за того, что отказался вместе со многими другими республиканцами выступить против Дональда Трампа. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. Наряду с демократами за низложение президента высказались и члены Республиканской партии. Сенат, верхняя палата Конгресса США, Трампа оправдал.