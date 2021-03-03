На Украине заседание горсовета отменили из-за недосыпа депутатов

Заседание одной из комиссий городского совета украинского Херсона отменили из-за недосыпа депутатов. Об этом сообщает «Херсон Newscity».

Так, заседание комиссии по вопросам финансов, планирования бюджета, инвестиций, регуляторной политики и социально-экономического развития должно было пройти в 14:00 по Москве (13:00 по Киеву) 2 марта. Однако было принято решение перенести его на другой день, «потому что депутаты не высыпаются».

В июне прошлого года пользователи сети высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который во время визита в Херсонскую область пострелял из лука по изображению кабана и попал нарисованному животному в ногу. «Не царское дело — страной править, царское дело — потешиться», — писали комментаторы.