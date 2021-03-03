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Турцию похвалили за отказ от оскорблений ЕС

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Жан-Ив Ле Дриан
Жан-Ив Ле Дриан
Фото: Ludovic Marin / AP

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан похвалил Турцию за отказ от оскорблений в адрес ЕС и Франции, однако признал, что «Анкаре предстоит еще много работы». Дипломата цитирует Reuters.

По его мнению, отношения между европейской и турецкой стороной останутся хрупкими до тех пор, пока последняя не предпримет конкретные действия. «По крайней мере, больше нет оскорблений, и общение стало более обнадеживающим», — признал глава МИД.

Ле Дриан отметил и другие позитивные знаки в действиях Анкары: это, например, вывод турецких исследовательских судов из вод Кипра в восточном Средиземноморье и желание возобновить переговоры с Грецией. Французский министр подчеркнул, что лист претензий еще длинный, однако Париж все равно стремится наладить здоровые отношения с республикой.

Отношения Франции и Турции накалены на протяжении последних месяцев. С одной стороны, напряжение возникло на фоне убийства в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати. После того как уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулахан Анзоров обезглавил преподавателя, Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама. В ответ власти Турции призвали мусульман по всему миру бойкотировать французские товары.

С другой стороны, отношения Парижа и Анкары обострились на фоне сейсморазведочных работ Турции, которые она проводит в Восточном Средиземноморье. Греческая сторона считает, что Турция нарушает границы ее континентального шельфа. Поддержку Афинам оказывал Париж, ЕС в декабре 2020-го ввел санкции из-за незаконной деятельности Анкары.

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