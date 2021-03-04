Мир
 
Последние новости
Половина россиян согласились бросить Россию ради работы
В России захотели ввести новый «налог на Google»
Конгрессмены США отменили заседание из-за угрозы нового штурма Капитолия
Автомобилисты столкнулись с проблемами при оформлении ОСАГО
Ученые обнаружили связь между группой крови и коронавирусом
Жена Стэтхэма снялась обнаженной для обложки журнала и взволновала фанатов
Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от коронавируса
США показали «прорыв» российского С-400
Снайпер убил спасавшего детей сотрудника полиции ДНР
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыты неожиданные симптомы цирроза печени

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: GONZALO FUENTES / Reuters

Британские медики раскрыли неожиданные симптомы цирроза печени. Об этом сообщает со РИА Новости ссылкой на Daily Express.

По словам экспертов, признаками наличия или развития данной болезни могут быть слабость, утомляемость, раздражительность и нарушения сна. О циррозе также могут свидетельствовать видимые симптомы такие, как покрасневшие ладони, сосудистые звездочки, пожелтевшие кожа и глаза. Помимо этого, врачи рекомендуют крайне внимательно относиться к кровотечениям из носа и десен, частой тошноте и потере аппетита, так как эти симптомы могут быть признаками цирроза.

Специалисты подчеркивают, что при обнаружении любых признаков развития данного заболевания следует немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Ранее российские врачи рассказали о том, что алкоголь может повлиять на развитие ряда болезней. Так, он негативно влияет почти на все внутренние органы и системы организма. По словам нарколога Алексея Казанцева, спиртное в первую очередь сказывается на пищеварительной системе и вызывает гастриты, язву или цирроз. Кроме того, алкоголь не рекомендуется употреблять при ишемической болезни сердца, стенокардии и гипертонии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кофе оказался защитой против опасных болезней печени
Красные руки назвали симптомом смертельной болезни
Врачи предупредили о развитии болезней из-за алкоголя