Лавров указал на «хребет» стратегической стабильности в отношениях США и России

Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что продленный Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) — это «хребет» стратегической стабильности в отношениях США и России. Его заявление приводится в интервью с журналом «Русская мысль», опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что договор можно считать таким «хребтом», поскольку он определяет рамки и отражает правильный баланс интересов двух стран. Дипломат подчеркнул, что продление ДСНВ — это результат совместных российско-американских усилий, импульс которым придали лично президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.

«Что касается дальнейшей работы с Вашингтоном в сфере контроля над вооружениями, то говорить о каких-то деталях пока рано. Мы передали американцам наше видение параметров нового "уравнения безопасности" с тем пониманием, что любые переговоры могут быть результативными, только если в США будут готовы действительно учитывать российские интересы, обеспечивая движение "в обе стороны" для достижения равноправных, взаимоприемлемых договоренностей. Россия к этому готова», — заявил министр.

3 февраля Москва и Вашингтон обменялись нотами о продлении ДСНВ, о чем объявил МИД России. Страны официально продлили ракетный договор на пять лет. Таким образом, он будет действовать в том виде, как был подписан, до 5 февраля 2026 года.

Договор предусматривает, что у каждой из сторон не должно быть более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков. Суммарно на них может быть не более 1550 боеголовок.

Общее число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых бомбардировщиков не должно превышать 800.

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