Невиновный мужчина отсидел 20 лет в тюрьме и получил 99 миллионов рублей

Житель американского города Лас-Вегас, штат Невада, был реабилитирован после двадцати лет отсидки в тюрьме за преступление, которое он не совершал, и получил компенсацию в 1,35 миллиона долларов (99,8 миллиона рублей). Об этом сообщает сайт телеканала News 4.

В 1992 году 56-летний ведущий дог-шоу из отеля-казино Circus Circus Джерард Соулс (Gerard Soules) был найден с перерезанным горлом.

По подозрению в убийстве задержали Фреда Стиса (Fred Steese). В 1995 году суд приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Стис утверждал, что он невиновен.

В 2012 году судья признал его фактически невиновным, но окружной прокурор потребовал повторно рассмотреть обвинения. Комиссия по помилованиям Невады окончательно утвердила невиновность заключенного в ноябре 2017 года.

После освобождения Стис работал водителем грузовика и разнорабочим. Одна из его адвокатов Лиза Расмуссен (Lisa Rasmussen) иногда помогала ему деньгами на продукты или оплату телефонных счетов.

В понедельник, 1 марта, суд постановил выплатить Стису, которому сейчас 57 лет, 1,35 миллиона долларов (99,8 миллиона рублей) в качестве компенсации за потерянные годы. Узнав об этом, мужчина заявил, что испытал облегчение, так как ему больше не нужно беспокоиться о том, чем платить за аренду жилья и на что покупать еду.

Кроме того, Стис намерен помогать программам поддержки заключенных. «Я не буду останавливаться на 20 потерянных годах. Я буду двигаться вперед», — подчеркнул он. Стис заявил, что не держит зла на прокуроров.

Ранее сообщалось, что житель американского города Чикаго, штат Иллинойс, восемь лет отсидел в тюрьме за преступление, которого он не совершал, доказал свою невиновность и стал адвокатом. После того как его отпустили, Адамс зарегистрировался в колледже и получил диплом младшего специалиста, а затем — степень бакалавра в уголовном праве.