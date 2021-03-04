Любовь к незнакомцу помогла девушке похудеть и обрести привлекательную внешность

Девушка влюбилась в парня, изменила свою внешность и поделилась результатом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @komaroooovaa2000 показала себя до и после преображения. Сначала девушка поделилась своими фотографиями с лишним весом и темным волосами. По ее словам, на время съемки она весила 107 килограммов. После этого девушка засняла свой нынешний внешний вид после похудения и с окрашенными в блонд волосами.

Героиня объяснила, что на изменения ее подтолкнула увлеченность молодым человеком из Instagram, с которым она не была знакома лично. Через год после того, как девушка увидела его страницу, она решилась познакомиться с парнем лично. К настоящему моменту пара состоит в отношениях на протяжении четырех лет.

Пользователи сети восхитились преображением блогерши в комментариях. «На самом деле это здорово, когда нас вдохновляют люди (события, что угодно) на перемены в себе», «Вы молодец, красотка», «Ого, ничего себе, прямо как в кино», «Вот это целеустремленность, молодец! Красивая пара», «Результат отличный», — писали они.

В январе изменившаяся с годами внешность затравленной в школе девушки принесла ей славу. 31-летняя Браяр Мэй (Briar May) приняла участие во флэшмобе, в рамках которого девушки сперва показывают свои неудачные подростковые фотографии, а затем то, как они изменились с годами. Так, на старых снимках героиня материала запечатлена с короткими растрепанными волосами светлого оттенка, с тонкими бровями и неровными зубами. Затем на видео появляется кадр, на котором Мэй демонстрирует свою нынешнюю внешность: она отрастила волосы и брови, перекрасилась в брюнетку и исправила прикус.