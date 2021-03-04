Нурмагомедов рассказал о желании сыграть за «Спартак»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем желании сыграть за футбольный клуб «Спартак». Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале «КраСава».

32-летний боец заявил, что красно-белые — народная команда. Он также отметил, что его отец Абдулманап Нурмагомедов наверняка хотел бы, чтобы он сыграл за этот клуб в качестве футболиста. По словам Нурмагомедова, ему необходимо полгода тренировок, чтобы выйти на поле в составе «Спартака».

В январе Нурмагомедов принял участие в товарищеском матче с футбольными знаменитостями. В частности, на поле был экс-игрок «Милана» и мадридского «Реала» Кларенс Зеедорф.

Нурмагомедов объявил об уходе из MMA в октябре 2020-го. Он удержал пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в поединке с Джастином Гейджи. Россиянин неоднократно заявлял о своей любви к футболу.