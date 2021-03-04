На Солнце нашли источник опасных частиц

Астрономы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Джорджа Мейсона в США обнаружили источник потенциально опасных частиц на Солнце, которые выбрасываются с высокой скоростью во время солнечной активности. Эти частицы достигают Земли и могут нарушить работу спутников. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!. Статья специалистов опубликована в журнале Science Advances.

Исследователи проанализировали состав высокоэнергетических частиц и обнаружили, что они обладают свойствами, характерными для плазмы, расположенной в нижних слоях солнечной короны, над хромосферой. Плазма, удерживаемая магнитными полями, выпускает частицы, которые затем ускоряются до нескольких тысяч километров в секунду.

Данные были получены с помощью космического зонда Wind, расположенного на орбите между Землей и Солнцем. Аппарат зафиксировал серию потоков частиц в 2014 году, каждый из которых длился не менее суток. Также исследователи получили спектры с аппарата Hinode Японского агентства аэрокосмических исследований. Оказалось, что частицы исходят из области с избытком кремния над серой, что характерно для нижней части горячих корональных петлей — структур, образованных плазмой и магнитными полями.