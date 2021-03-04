Российский подросток рассказал на видео об убийстве своей семьи

16-летний подросток рассказал следователю об убийстве своей семьи. Видео его допроса опубликовал Следственный комитет России на YouTube-канале.

На записи молодой человек говорит, что 1 марта он убил отца, сестру и мать.

Мотивом преступления он назвал семейные конфликты. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

По данным следствия, вечером 1 марта 2021 года в частном жилом доме в поселке Октябрьском Пермского края подросток зарубил топором родителей и младшую сестру.

Следствие выясняет условия жизни и воспитания детей в семье и причины, побудившие подростка к преступлению. Также будет дана оценка работе органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Подозреваемого задержали 3 марта. Изначально по подозрению в убийстве с особой жестокостью полицейские объявили в розыск главу семейства — тела убитых были настолько обезображены, что погибшего мужчину приняли за школьника.