Александр Емельяненко назвал план на бой с Джиганом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о плане на возможный поединок с рэпером Джиганом. Об этом сообщает Vseprosport.ru.

По словам спортсмена, он постарается досрочно завершить встречу, которая должна пройти по правилам бокса. Он также признал, что бой не будет легким для него. «Все соперники опасные. Все умеют бить, хорошо подготовленные. Я не ищу слабых бойцов, чтобы заниматься избиением», — добавил Емельяненко.

Впервые о возможном бое с Джиганом Емельяненко порассуждал 2 марта. Спортсмен заявил, что ему без разницы, где и с кем драться.

Александр Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил другому россиянину Магомеду Исмаилову. Всего на счету Емельяненко 37 поединков: 28 побед, восемь поражений, один бой закончился ничьей.