Кремль пояснил высказывание Путина о хорьковых целях

Президент России Владимир Путин обвинил в хорьковых интересах тех, кто зовет детей на незаконные акции. Таким образом высказывание главы государства пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента уточнить, кого имел в виду Путин, когда говорил о хорьках. «Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая законы, участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин», — сказал Песков. Представитель Кремля также добавил, что речь идет о тех, кто провоцирует в сетях «различные суицидальные наклонности».

В среду, 3 марта, Путин в ходе заседания коллегии МВД заявил о необходимости бороться с попытками вовлечь подростков в незаконные протестные акции. Он назвал эгоистичными и хорьковыми цели тех, кто использует детей.

Глава государства, выступая на заседании, также отметил необходимость обеспечить защиту сотрудникам правоохранительных органов и их семьям от любых угроз, в том числе в соцсетях.