Россия
 
Последние новости
Кремль ответил на обвинение США в применении химоружия в России
Названа дата смерти браузера Microsoft Edge
Мэр Кемерова упал в гараже и сломал пять ребер
Анальные мазки на COVID-19 стали обязательными для въезда в Китай
UFC избавился от нокаутированного Волковым тяжеловеса
Женщины вышли на улицу в бикини в знак протеста против люксового бренда
Российский подросток рассказал на видео об убийстве своей семьи
В России годовалая девочка попала в детдом из-за сотрудницы ПДН и умерла
Мать троих детей заработала на интимных фото «слишком много» и поделилась
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло немецкий порт
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль пояснил высказывание Путина о хорьковых целях

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин обвинил в хорьковых интересах тех, кто зовет детей на незаконные акции. Таким образом высказывание главы государства пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента уточнить, кого имел в виду Путин, когда говорил о хорьках. «Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая законы, участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин», — сказал Песков. Представитель Кремля также добавил, что речь идет о тех, кто провоцирует в сетях «различные суицидальные наклонности».

В среду, 3 марта, Путин в ходе заседания коллегии МВД заявил о необходимости бороться с попытками вовлечь подростков в незаконные протестные акции. Он назвал эгоистичными и хорьковыми цели тех, кто использует детей.

Глава государства, выступая на заседании, также отметил необходимость обеспечить защиту сотрудникам правоохранительных органов и их семьям от любых угроз, в том числе в соцсетях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин заявил о росте преступности в регионах России
Путин назвал хорьковыми цели вовлекающих подростков в протестные акции
Путин заявил о необходимости защиты полицейских и их семей от любых угроз