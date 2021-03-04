Группа HammAli & Navai распалась

Российский рэп-дуэт HammAli & Navai объявил о распаде. Об этом участники группы сообщили в интервью для Popcake.

Это решение участники группы — Александр Алиев и Наваи Бакиров — приняли единогласно. По словам музыкантов, они добились всего, чего хотели в рамках проекта, и теперь готовы двигаться дальше и экспериментировать. «Да, это правда. Мы распадаемся. Теперь у каждого своя дорога. Мы — не враги, остаемся друзьями и будем поддерживать друг друга», — заявили участники коллектива. Артисты отметили, что планируют выпустить последний альбом, и пообещали провести заключительный совместный тур.

Дуэт Алиева и Бакирова просуществовал пять лет. Они стали авторами таких хитов, как «Пустите меня на танцпол», «Девочка-война», «Прятки». Группа приобрела заметную популярность в 2018 году.

1 февраля 2020 года сообщалось, что российская актриса Светлана Степанковская обвинила девушку солиста группы HammAli & Navai в избиении. Позже она возмутилась реакцией участников дуэта на произошедшее. Артистка надеялась, что музыканты попросят у нее прощения за инцидент, однако вместо этого они писали в соцсетях, что в ту ночь «хорошо погуляли»