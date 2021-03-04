Трех российских подростков осудили за сексуальное насилие над 11-летней девочкой

В Саратовской области суд вынес приговор троим подросткам за сексуальное насилие над 11-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Подсудимых в возрасте 14, 15 и 16 лет признали виновными по статье 132 УК РФ («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»). Их осудили на сроки от трех до 3,5 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Следствием и судом установлено, что днем в сентябре 2020 года компания из трех подростков и двух малолетних девочек гуляла на улице в городе Аткарске. Одна из подруг предложила пойти в заброшенный дом. Вторую девочку подростки заманили туда обманом и в отношении ее позже совершили преступление.

Молодые люди не признали своей вины, но следователи собрали доказательства совершения преступления, среди них показания потерпевшей.