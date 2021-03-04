Угрозу цунами объявили в Новой Зеландии

Мощное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии. В стране объявили угрозу цунами, сообщается на сайте Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.

В ведомстве уточняют, что магнитуда составила 7,3 балла, эпицентр находился к востоку от Северного острова. Людей, которые живут в прибрежных зонах и которые ощутили мощные и продолжительные толчки, призывают незамедлительно направиться к ближайшей возвышенности или как можно дальше вглубь страны.

Уточняется, что приказ об эвакуации отменяет действующие из-за коронавируса ограничения. «Первая волна может быть не самой сильной. Цунами может продолжаться в течение нескольких часов, и угроза будет оставаться реальной до снятия предупреждения», — подчеркивается в заявлении.

13 февраля мощное землетрясение произошло в Японии. Эпицентр находился в префектуре Фукусима, сила подземных толчков составила 7,1 балла по шкале Рихтера. Число пострадавших превысило 100 человек.