Россия и Белоруссия начнут совместно готовить военных

Москва и Минск договорились создать три учебно-боевых центра для совместной подготовки своих военнослужащих. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщило Министерство обороны Белоруссии.

Отмечается, что соответствующие договоренности были достигнуты на встрече министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Виктора Хренина. Центры планируют разместить в Нижегородской, Калининградской и Гродненской областях. Сроки начала работ по их возведению пока не известны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел выстроить единую оборонную политику между Москвой и Минском. При этом он считает, что белорусский суверенитет останется незыблемым. «Все будет красиво и достойно», — полагает глава государства.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.