Жириновский дал Зеленскому совет после увольнения Саакашвили

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский дал совет украинскому президенту Владимиру Зеленскому по кадровой политике, сообщает РИА Новости.

Российский политик отреагировал на новость об увольнении экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с должности члена Совета по градостроительству Украины.

«Надо быть аккуратнее с кадрами, выращенными в советский период, — это самые талантливые люди», — сказал Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, Саакашвили еще может сыграть свою роль. Если бы бывший президент Грузии возглавил все правительство Украины, то «от него было бы больше пользы, чем от всех остальных украинских министров». Жириновский также предложил Зеленскому подумать еще об одном ценном кадре — Михаиле Ходорковском.

Михаил Саакашвили с мая 2020 года занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины. На Украину он вернулся сразу после того, как Зеленский стал президентом в 2019 году. С экс-главой государства Петром Порошенко у них были серьезные конфликты: Саакашвили пробыл губернатором Одесской области с 2015 по 2016 год, но был уволен со скандалом и обвинениями в растрате.

Саакашвили в ответ начал кампанию против Порошенко и агитировал за его свержение. В результате в 2017 году политика лишили украинского гражданства, но выдворить из страны его сумели только в 2018-м.

На родине Саакашвили объявлен в розыск как фигурант нескольких уголовных дел. Однако он активно поддерживает грузинскую оппозицию и остается лидером и основателем одной из главных оппозиционных партий — «Единого национального движения».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



