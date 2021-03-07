В Германии неизвестные осквернили могилу Бандеры

В германском городе Мюнхен неизвестные осквернили могилу идеолога украинского национализма Степана Бандеры, облив ее непонятным веществом. Об этом в воскресенье, 7 марта, в своем Twitter написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

На снимке, который он выложил в социальной сети, видны красные канистры, испачканные веществом темного цвета.

«Как же стыдно, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки», — подписал пост Мельник. Он также призвал полицейских найти виновных в произошедшем и наказать их.

В феврале стало известно, что неизвестные во Львове облили краской памятник Бандере. Инцидент произошел в ночь на 5 февраля. В полицию позвонили прохожие, рассказавшие о нападении на постамент.

Степан Бандера в годы Второй мировой войны возглавлял Организацию украинских националистов (запрещена в России), активно сотрудничавшую с нацистами. Он причастен к массовому уничтожению польского и еврейского населения на оккупированных немцами территориях. В 1959-м в Мюнхене его ликвидировал агент КГБ Богдан Сташинский.

В 2019 году Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты Украины, заявил, что «Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно».