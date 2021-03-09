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«Покойник» оказался жив и задвигался перед посмертным вскрытием

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Фото: Globallookpress.com

В индийском штате Карнатака живого пациента сочли мертвым и отправили на вскрытие. Об этом сообщает издание The Times of India.

27-летний Шанкар Шанмух Гомби (Shankar Shanmukh Gombi) попал в больницу после ДТП. Сотрудники больницы заключили, что спасти пациента невозможно, и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. После этого его направили на посмертное вскрытие.

Во время подготовки к процедуре один из участников вскрытия заметил, что «покойник» двигает руками и ногами. Осмотр показал, что пациент жив. После этого его направили в частную больницу для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что жительница дома престарелых из автономного сообщества Галисия в Испании вернулась в дом престарелых через десять дней после своих похорон. Оказалось, что ее перепутали с другой женщиной при госпитализации.

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