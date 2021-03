Раскрыта особая опасность коронавируса весной

Международная группа ученых раскрыла, что в весенние месяцы люди могут стать особо восприимчивыми к коронавирусной инфекции. Это связано с увеличением концентрации пыльцы в воздухе, которая способна ослабить иммунитет, и не зависит от аллергии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Известно, что воздействие пыльцы на организм уменьшает противовирусный интерфероновый ответ, делая различные инфекции более опасными. Поскольку SARS-CoV-2 чувствителен к интерферонам, исследователи решили проверить, может ли пыльца повлиять на уязвимость людей к COVID-19. Согласно их гипотезе, чем больше пыльцы от цветущих растений весной переносится по воздуху, тем больше новых случаев заражения коронавирусом.

Ученые проанализировали данные о заражаемости SARS-CoV-2, уровне пыльцы и погодных условиях, полученные в 130 пунктах наблюдения в 31 стране на пяти континентах. Они также учитывали плотность населения в каждой интересующей области, а также эффекты от различных мер по социальной изоляции.

Оказалось, что пыльца, переносимая по воздуху, иногда в сочетании с влажностью и температурой, повышает частоту инфицирования на 44 процента. В отсутствие локдауна увеличение концентрации пыльцы на сто частиц на кубический метр частота заболеваемости повышается на четыре процента. Меры по социальной изоляции уменьшают этот показатель вдвое. Кроме того, ученые советуют людям, входящим в группы риска, носить маски против взвешенных в воздухе частиц.