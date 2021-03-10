Россияне смогут расплачиваться в магазинах взглядом

Сбер, Visa и Х5 Retail Group запустили оплату лицом в магазинах «Перекрeсток», позже функция появится и в «Пятерочках». Об этом говорится в сообщении Сбера (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Услуга уже доступна на кассах самообслуживания в 50 супермаркетах «Перекресток». Чтобы воспользоваться этим сервисом, необходимо сдать образец биометрии, выбрать пункт «Оплата одним взглядом» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и указать карту, с которой смогут списываться деньги за покупки.

После сканирования товаров на кассе потребуется на несколько секунд снять защитную маску и посмотреть в камеру. Впервые технологию оплаты по лицу Сбер и Visa запустили летом 2020 года в сети московских кофеен PRIME. Генеральный директор Visa в России Михаил Бернер отметил, что 74 процента покупателей в стране ежедневно совершают оплату бесконтактно.

Ранее стало известно, что в Минцифры планируют активизировать процесс сбора биометрических данных россиян. В ведомстве рассчитывают увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) до 70 миллионов. При этом в настоящее время в ней имеется всего 164 тысячи записей. На совещании Минцифры предложили, например, закрыть для граждан удаленный доступ к ряду госуслуг при отсутствии биометрии.