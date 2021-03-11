Женщина нашла в своем саду похороненного заживо ребенка и спасла его

Жительница деревни в округе Кисоро, Уганда, нашла в своем саду похороненного заживо младенца и спасла его. Об этом сообщает издание Chimp Reports.

Во вторник, 9 марта, Джовия Нйираноне (Jovia Nyiranone) отправилась работать в сад. Она увидела покрытую почвой ногу. Приглядевшись получше, женщина поняла, что это нога ребенка, который закопан в почву головой вниз.

Нйираноне выкопала ребенка, которому было около недели, и увидела, что он еще дышит. Она рассказала о произошедшем соседям и представителям властей.

Ребенка доставили в полицию, а затем отвезли в больницу. Местные власти пообещали, что сделают все возможное, чтобы виновник был наказан.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттаракханд рабочий спас похороненного заживо младенца. Медикам удалось стабилизировать его состояние, они утверждают, что жизни ребенка ничего не угрожает.